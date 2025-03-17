Парфенчиков оценил обновленный кадровый центр в Питкяранте

Глава Карелии пообщался с сотрудниками и посетителями учреждения и обсудил перспективы местного рынка труда с руководством В ходе рабочей поездки в Питкярантский округ Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил обновленный Кадровый центр «Работа России» в Питкяранте.