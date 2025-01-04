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Президент Сербии запросит разговор с Путиным

Президент Сербии запросит разговор с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич планирует запросить телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

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