"Феофаниевские декларации", как ягодки коммунизма

Как ни странно, "Феофаниевские декларации" - это кульминация политики коренизации большевиков.Вместо того чтобы помогать народу хранить память о единстве, аппарат митрополии решил просто паразитировать на продуктах коммунистической идеологии.
Как ни странно, "Феофаниевские декларации" - это кульминация политики коренизации большевиков.Вместо того чтобы помогать народу хранить память о единстве, аппарат митрополии решил просто паразитировать на продуктах коммунистической идеологии.
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