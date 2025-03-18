В Польше запустили систему защиты связи на основе квантовых технологий

Систему защиты связи с использованием технологии квантового распределения ключей экспериментально запустили в Польше, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на встрече в военной академии, передает пресс-служба ведомства 18 марта в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии