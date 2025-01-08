Исполнилось 90 лет со дня рождения «Короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли

Сегодня, 8 января, исполнилось 90 лет со дня рождения одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, «Короля рок-н-ролла», знаменитого американского певца, актера, продюсера и сценариста Элвиса Пресли.
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