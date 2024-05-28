Рэперу Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента

Известный рэп-исполнитель Иван Алексеев (внесен в реестр иностранных агентов), более известный как Noize MC (внесен в реестр иностранных агентов), может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил иностранного агента.
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