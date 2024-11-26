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Блог частного инвестора

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Прогноз числа частных инвесторов на Московской бирже

Прогноз числа частных инвесторов на Московской бирже

Описанные в исследовании студентами 2 курса магистратуры «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Якушовой Олесей, Резеповым Димитрием, Заставским Романом, Бушуевым Владимиром и студенткой 1 курса магистратуры Куксиной Миленой тенденции формируют основу для устойчивого развития российского фондового рынка, способствуя достижению поставленных целей к 2035 году.

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