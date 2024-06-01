Названы самые дорогие поездки россиян за границу этой весной

Наиболее впечатляющие суммы российские туристы потратили на отдых за границей этой весной. Рекорд поставлен на Мальдивах: четверо россиян остановились в гостинице с трехразовым питанием на 21 день и заплатили за это 3 млн.
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