На войне, как на войне.

На фоне подтверждения всеми государствами-членами Евросоюза санкций в отношении России, вне зависимости от того, под каким предлогом они были введены, демонстративного затягивания сертификации и пуска "Северного потока - 2" (новый немецкий канцлер уверяет, что никакой политики в этом нет, но почему-то в России ему никто не верит) и много чего ещё (решение суда в Нидерландах по принадлежности Киеву скифского золота из музеев Крыма в данном случае только верхушка айсберга), предложение России американцам и Североатлантическому альянсу в целом по взаимным гарантиям безопасности радует чёткостью, предметной ясностью и всем тем, что отличало политику Москвы во времена, когда она была именно политикой, а не набором ничем не оправданных уступок.