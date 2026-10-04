В Алматинской области ожидается сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность

В Конаеве также прогнозируются порывы ветра до 21 м/с, передает inAlmaty.kz. 4 октября на западе, юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается юго-восточный ветер с переходом на западный.
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