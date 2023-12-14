Ледяные скульптуры древности появятся в этно-парке Сухотино к Новому году

В Чите в этно-парке Сухотино планируют установить ледяные скульптуры древних животных к Новому году.В группе этно-парка ВКонтакте опубликовали эскизы будущих фигур изо льда: момантёнка, бизона, шерстистого носорога, шаманки, а также эвенкийских девочки и мальчика.