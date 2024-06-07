Когда и как узнать результаты ОГЭ Ольга ВайленкоКаждый год тысячи российских школьников сдают Государственную Итоговую Аттестацию (ГИА), включающую в себя ОГЭ (Основной государственный экзамен) и ГВЭ (Государственный выпускной экзамен).