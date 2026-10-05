Молдова: Контрольно-пропускной пункт Паланка-Маяки-Удобное между Штефан-Водским районом Молдовы и Одесской областью Украины был вновь открыт в вечерние часы после того, как во время российских ударов по территории Украины ранее в тот же день шрапнель попала в пассажирский автобус и пункт взимания платы за проезд в этом районе, ранив одного пограничника.
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