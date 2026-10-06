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Кейн после победы Англии над Чехией со счетом 3:0: «Снова увидели на поле потрясающий футбол»

Кейн после победы Англии над Чехией со счетом 3:0: «Снова увидели на поле потрясающий футбол»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги наций против Чехии (3:0).

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