мох генерирует электрические волны, похожие на сигналы нейронной сети

Британский ученый Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что мох производит электрические сигналы трех разных типов, которые распространяются по всей подушке растения — подобно тому, как импульсы распространяются по нейронной сети.
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