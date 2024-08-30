Сотрудники линейного отдела на станции Мичуринск поздравили школьников и будущих первоклашек с началом учебного года

Мичуринские транспортные полицейские поздравили будущих первоклассников и положили начало дороге к знаниям для детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказав им помощь в приобретении школьных принадлежностей.
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