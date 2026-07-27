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Врач Тихомолова: гепатит может долго протекать бессимптомно

Врач Тихомолова: гепатит может долго протекать бессимптомно

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, что хронические вирусные гепатиты могут долго протекать без симптомов и приводить к тяжёлым поражениям печени.

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