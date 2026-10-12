В Москве мужчина домогался незнакомки в метро и угодил под арест

Москвича арестовали на 15 суток за приставание к пассажирке в метро, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на решение суда.
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