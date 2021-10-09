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Внучка Муссолини, победившая на выборах в горсовет Рима, просит судить о ней по делам, а не по фамилии

Внучка Муссолини, победившая на выборах в горсовет Рима, просит судить о ней по делам, а не по фамилии

Ракеле Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

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