Внучка Муссолини, победившая на выборах в горсовет Рима, просит судить о ней по делам, а не по фамилии

Ракеле Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.
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