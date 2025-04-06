Александр Сладков: «Почему снабжение армии идет через Народный фронт?» — неудобные вопросы о СВО

«Ошибаться можно, обманывать нельзя»: куда пропал лозунг Белоусова и другие загадки фронта Военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале поднял острые вопросы о ходе специальной военной операции, логистике и управленческих решениях, которые, по его словам, «требуют публичного обсуждения».