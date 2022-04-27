Газпромбанк отклонил платёж за поставки газа в Германию и Австрию

27 апреля Bloomberg информирует об отклонении Газпромбанком некоторых платежей за поставки газа в Австрию и Германию со стороны компании Gazprom Marketing & Trading Ltd, ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
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