«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет два, Гризманн станет игроком матча, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ

«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет два, Гризманн станет игроком матча, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ

Пирс Морган поделился прогнозом на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. «Прогноз: Франция победит Аргентину со счетом 3:1 и выиграет чемпионат мира.

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