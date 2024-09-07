Эксперт рассказал о ключевых факторах при выборе недвижимости для инвестиций

Инвестиции в жилую недвижимость представляют собой один из стабильных и надежных способов сохранения и приумножения капитала, рассказал «Известиям» руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.
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