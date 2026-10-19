В Эрмитаже открылась выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов». Проект представлен на четвёртом этаже Главного штаба, где экспонируются избранные шедевры эрмитажной коллекции французской живописи XIX–XX веков.
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