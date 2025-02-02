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Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

События последних месяцев привели к тому, что Москва фактически изменила статус Абхазии. Отныне республика не привилегированный союзник, которому выделялись деньги из российского бюджета, а один из обычных партнёров, экономическое взаимодействие с которыми возможно исключительно на взаимовыгодной основе.

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Eduard
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