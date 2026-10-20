Индия является «нефтеперерабатывающей сверхдержавой», что страна способна перерабатывать тяжелую нефть и делала это в прошлом, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает 20 октября The Economic Times.
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