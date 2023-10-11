ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

В рамках единого дня безопасности в Центре прошли целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий.
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