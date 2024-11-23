Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в Тосненском районе

Медицинская помощь ему не понадобилась В пресс-центре Аварийно-спасательной службы Ленинградской области рассказали, что в ночь на 23 ноября в ведомство поступило обращение о пропаже мужчины в лесном массиве города Тосно.
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