По поручению Председателя Волгоградской областной Думы А.И.Блошкина в Панфиловском сельском поселении Новоаннинского района проведен выездной прием граждан по личным вопросам.
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По поручению Председателя Волгоградской областной Думы А.И.Блошкина в Панфиловском сельском поселении Новоаннинского района проведен выездной прием граждан по личным вопросам.