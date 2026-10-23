Журнал The Atlantic сообщил, что Центральное разведывательное управление США продолжает занимать ведущие позиции среди американских ведомств, оказывающих помощь Украине.
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