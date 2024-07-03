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Выписывают себе миллионы, считают театр своей собственностью и уничтожают его: как из хороших артистов выходят дурные руководители

Выписывают себе миллионы, считают театр своей собственностью и уничтожают его: как из хороших артистов выходят дурные руководители

25 апреля 44K прочитали Здравствуйте! Может ли хороший актёр стать отличным руководителем? Это очень насущный вопрос, поскольку плеяда великих худруков и директоров, к сожалению, уходит, а на их место назначают отличных артистов, но почти во всех случаях в театрах начинаются дрязги, разборки, скандалы, проверки СК и прочих органов.

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Комментарии
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Наталья Хаова
Вот и до театров добрались оптимизаторы, развалят всё и здесь. Медицину уже в край оптимизировали, образование оптимизируют- закрывают сельские школы. Что тут скажешь, нас разваливают изнутри. Враги народа, планомерно осуществляют уничтожение-геноцид народов целой страны.
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