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Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

«Высокоточные комплексы» досрочно поставили партию ПЗРК «Верба» военным Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и комплексов управления артиллерией военным.

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