Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

«Высокоточные комплексы» досрочно поставили партию ПЗРК «Верба» военным Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и комплексов управления артиллерией военным.
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