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  • Виктор Тимошевский
    А для чего разрушили Свердловское высшее артиллерийское училище? Чтобы создать с нуля в Саратове. Свердловское то был...В Саратове появит...

В Саратове появится артиллерийское училище

В Саратове появится артиллерийское училище

Речь про распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2024 № 1787-р, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на опубликованный документ.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А для чего разрушили Свердловское высшее артиллерийское училище? Чтобы создать с нуля в Саратове. Свердловское то было лучшим училищем в области артиллерии.
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Evgenija Palette
Да, верно, и все эти Екатеринбургские ДЕРЬМОКРАТЫ нимало поспособствовали тому, чтобы в ИХ городе не было такой грозной военной силы... Сто процентов.  В ЕКАТЕРИНБУРГ НУЖНО СЛАТЬ СРОЧНО ДЕСАНТ С ДУСТОМ...
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