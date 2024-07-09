В Саратове появится артиллерийское училище

А для чего разрушили Свердловское высшее артиллерийское училище? Чтобы создать с нуля в Саратове. Свердловское то было лучшим училищем в области артиллерии.

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Да, верно, и все эти Екатеринбургские ДЕРЬМОКРАТЫ нимало поспособствовали тому, чтобы в ИХ городе не было такой грозной военной силы... Сто процентов. В ЕКАТЕРИНБУРГ НУЖНО СЛАТЬ СРОЧНО ДЕСАНТ С ДУСТОМ...