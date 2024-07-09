Речь про распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2024 № 1787-р, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на опубликованный документ.
В Саратове появится артиллерийское училище
Комментарии
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Виктор Тимошевский
А для чего разрушили Свердловское высшее артиллерийское училище? Чтобы создать с нуля в Саратове. Свердловское то было лучшим училищем в области артиллерии.
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16 час.
Evgenija Palette
Да, верно, и все эти Екатеринбургские ДЕРЬМОКРАТЫ нимало поспособствовали тому, чтобы в ИХ городе не было такой грозной военной силы... Сто процентов. В ЕКАТЕРИНБУРГ НУЖНО СЛАТЬ СРОЧНО ДЕСАНТ С ДУСТОМ...
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13 час.
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