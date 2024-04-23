Reuters: Швеция призывает ввести санкции против российского «теневого флота»

В преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге глава внешнеполитического ведомства Швеции Тобиас Билльстрём призвал включить в следующий пакет антироссийских санкций меры против «теневого флота» России и запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет Reuters.
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