СМИ. Актуальные новости - здесь

107 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зайцев
    Слышал много о разделе 404, но... Кремль, как выяснилось, не хочет одаривать территориями кого попало. Пшекам снова н...Херойский "пан". ...
  • Олег Самойлов
    Скорее всего!!!Почему среди росс...
  • Платон Платонов
    Он не присосавшийся, значит сосёт что-то не то.Почему среди росс...

О культе личности

О культе личности

На тему подобной безвкусицы обычно вспоминаются 2 классические нетленки."Как то Брежнев пришел к врачу с проблемой и говорит:- Доктор, у меня проблема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх