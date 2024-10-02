В Барнауле водителю маркетплейса вынесли приговор за кражу посылок

Среди украденного — пневматическая винтовка, сварочный аппарат и точильный станок В Барнауле водитель маркетплейса воровал оплаченные покупателями заказы, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
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