Военное обозрение

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Киев бросил в бой под Работино 82-ю десантно-штурмовую бригаду, входящую в стратегический резерв ВСУ

Киев бросил в бой под Работино 82-ю десантно-штурмовую бригаду, входящую в стратегический резерв ВСУ

Киеву срочно необходима победа, хоть небольшая, но в ближайшее время. Все дело в том, что приближается 24 августа - День независимости Украины, а отчитаться к празднику нечем.

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