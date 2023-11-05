Электрический Rivian R1S и бензиновый Lamborghini Urus сошлись в гонке по прямой

Противостояние классических двигателей внутреннего сгорания и новомодных электрических силовых установок не только не теряет актуальности, но и обретает новое дыхание за счёт выхода на рынок новых электромобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии