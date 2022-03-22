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Куртуа после 0:4 с «Барсой»: «Реал» отдаст все, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался после разгрома от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге. «Вчера [в воскресенье] был грустный день, но мы команда.

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