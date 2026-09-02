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Аргументы недели

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Штурмовик рассказал, что помогло ему выжить под градом дронов

Штурмовик рассказал, что помогло ему выжить под градом дронов

Корреспондент argumenti.ru встретил бойца с позывным «Арчак» в медсанчасти 10-го гвардейского танкового полка.

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