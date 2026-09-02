Штурмовик рассказал, что помогло ему выжить под градом дронов

Корреспондент argumenti.ru встретил бойца с позывным «Арчак» в медсанчасти 10-го гвардейского танкового полка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суверенитет стран...
- Пять веков борьбы...
- Пять веков борьбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым