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Почетное звание «Город трудовой доблести» получат 12 городов России

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на заседании российского организационного комитета «Победа» предложил присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» ряду российских городов.

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