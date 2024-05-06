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Пензенцам объяснили, кто не будет платить комиссию при оплате ЖКУ

Пензенцам объяснили, кто не будет платить комиссию при оплате ЖКУ

Жители Пензенской области, как и другие граждане Российской Федерации, получили разъяснения относительно категорий лиц, которые будут освобождены от оплаты комиссий при внесении платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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