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Гостевой брак: свобода, близость и скрытые ловушки раздельной жизни

Гостевой брак: свобода, близость и скрытые ловушки раздельной жизни

Когда заходит разговор о браке, в котором супруги живут в разных квартирах, реакция окружающих почти всегда одинаковая: сначала пауза, потом удивлённые вопросы.

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