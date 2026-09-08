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Татар-информ

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«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»

«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»

Участники «Книжного поезда – 2026» прибыли в Казань в День языков народов России. Они встретились с читателями, а также обсудили сохранение языкового и литературного многообразия страны, доступность национальной литературы и выпуск двуязычных книг для детей.

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