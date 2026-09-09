В Черкесске стартовал III этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа"

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Третий этап 34-й шоссейной многодневной велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" начался в столице Карачаево-Черкесии, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым