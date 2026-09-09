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ТАСС

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В Черкесске стартовал III этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа"

В Черкесске стартовал III этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа"

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Третий этап 34-й шоссейной многодневной велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" начался в столице Карачаево-Черкесии, передает корреспондент ТАСС.

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