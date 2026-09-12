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Медицинская Россия

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Онкологический диагноз и медицинская документация: обязательные точки контроля

Зачем рассматривать диагноз как документируемый процесс Онкологический диагноз в рабочем контуре медицинской организации — не одиночная формулировка, а прослеживаемая последовательность данных и решений.

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