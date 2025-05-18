Владимир Путин назвал нужный России результат спецоперации на Украине Россия добивается на Украине устранения причин конфликта и установления долгосрочного мира.
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Владимир Путин назвал нужный России результат спецоперации на Украине Россия добивается на Украине устранения причин конфликта и установления долгосрочного мира.
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