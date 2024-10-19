НХЛ. «Тампа» в гостях у «Оттавы», «Флорида» примет «Вегас», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»

«Тампа» проведет гостевой матч с «Оттавой», «Флорида» примет «Вегас», «Вашингтон» будет противостоять «Нью-Джерси», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс» НХЛ Регулярный чемпионат Оттава – Тампа-Бэй Дата проведения 19 октября, 20.
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