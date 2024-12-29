Царьград В Красноярске наметилась тревожная тенденция, город всё больше становится похожим на кишлак.
Дикари превращают Красноярск в кишлак. Жителям, похоже, всё равно
Комментарии
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леонид рыбаков
А КАК ЗАКОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ И УБИВАТЬ ТОЛЬКО НА БОЙНЕ ----ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ ЧТО БЫ УНИЗИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НА ФОНЕ МИГРАНТОВ И ПОДНЯТЬ ИМ САМООЦЕНКУ
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2 час.
Николай Грузан
Что такое народ? народ может только критиковать у себя на кухне всё правительство, в интернете умничать, но только не на себя любимого телегу катить.
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1 час.
Нина Комарова
В Москве же запретили устраивать резню баранов в квартирах. Теперь им просто продают халяльное мясо. У нас одна страна или мы разделены уже на какие-то части?
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22 мин.
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