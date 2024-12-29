Дикари превращают Красноярск в кишлак. Жителям, похоже, всё равно

леонид рыбаков А КАК ЗАКОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ И УБИВАТЬ ТОЛЬКО НА БОЙНЕ ----ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ ЧТО БЫ УНИЗИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НА ФОНЕ МИГРАНТОВ И ПОДНЯТЬ ИМ САМООЦЕНКУ

Николай Грузан Что такое народ? народ может только критиковать у себя на кухне всё правительство, в интернете умничать, но только не на себя любимого телегу катить.