Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дикари превращают Красноярск в кишлак. Жителям, похоже, всё равно

Дикари превращают Красноярск в кишлак. Жителям, похоже, всё равно

Царьград В Красноярске наметилась тревожная тенденция, город всё больше становится похожим на кишлак.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А КАК ЗАКОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ И УБИВАТЬ ТОЛЬКО НА БОЙНЕ ----ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ ЧТО БЫ УНИЗИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НА ФОНЕ МИГРАНТОВ И ПОДНЯТЬ ИМ САМООЦЕНКУ
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Николай Грузан
Что такое народ? народ может только критиковать у себя на кухне всё правительство, в интернете умничать, но только не  на себя любимого телегу катить.
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Нина Комарова
В Москве же запретили устраивать резню баранов в квартирах. Теперь им просто продают халяльное мясо. У нас одна страна или мы разделены уже на какие-то части?
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