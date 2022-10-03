Театр абсурда

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Пока что можно выдохнуть и немного расслабиться

Пока что можно выдохнуть и немного расслабиться

Президент Путин объявил перед всем руководством страны, собравшимся в зале, где он выступал, и в прямом эфире перед всей страной о том, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по результатам прошедших там референдумов приняты в состав России.

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